Иско прокомментировал поражение «Бетиса» в матче с «Жироной»

Один из ведущих игроков севильского «Бетиса» Иско пообщался с журналистами после гостевого матча с «Жироной» (2:3) в рамках 30-го тура чемпионата Испании.

«Жаль, что мы потерпели поражение. По моему мнению, команда показала отличную игру. Мы понимали, что матч будет непростым. Сейчас «Бетис» находится в плохой динамике, нам нужно все исправить в ближайшее время», - передает слова полузащитника газета Marca.

После вчерашнего поражения севильская команда с 42 баллами находится на седьмой позиции в турнирной таблице испанского чемпионата.

В текущем сезоне Иско сыграл 24 встречи, забил шесть мячей и отдал три ассиста.