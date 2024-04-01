Довбик высказался о своём дубле за «Жирону»

В рамках 30-го тура чемпионата Испании «Жирона» на своем поле принимала севильский «Бетис». Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2. Двумя забитыми мячами в составе «Жироны» отметился украинский центрфорвард Артём Довбик.

«Прими и двигайся дальше», - прокомментировал свой дубль нападающий в социальных сетях.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Довбик провел 28 поединков, в которых отметился 16 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

После 30 туров Ла Лиги «Жирона» набрала 65 баллов и находится на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от второго места на два очка.