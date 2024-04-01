Беллингем разрывает в «Реале» - статистика англичанина

В рамках 30-го тура испанского чемпионата состоялась встреча мадридского «Реала» и «Атлетика». Поединок завершился уверенной победой «королевского» клуба со счетом 2:0.

В этой встрече голевой передачей на Родриго отметился полузащитник Джуд Беллингем. Стоит отметить, что у 20-летнего англичанина 30 результативных действий в 32 матчах за «сливочных». Он забил 20 голов и сделал десять ассистов.

После 30 туров чемпионата Испании мадридский гранд набрал 75 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Карло Анчелотти опережают идущую второй каталонскую «Барселону» на восемь пунктов.