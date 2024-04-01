Родриго высказал мнение о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Один из ведущих игроков «Реала» Родриго высказался о грядущем переходе в мадридский клуб французского форварда Килиана Мбаппе.
«Думаю, эта сделка очень близко. Хотя сам не знаю, что на самом деле происходит. После трансфера Мбаппе я окажусь на скамейке запасных? Это будет счастливой проблемой для Карло Анчелотти», - передает слова бразильского нападающего инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что Мбаппе присоединится к «Реалу» по завершении сезона на правах свободного агента. Срок трудового соглашения между мадридцами и звездным нападающим будет рассчитан на пять лет.
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