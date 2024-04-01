Родриго высказал мнение о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

«Думаю, эта сделка очень близко. Хотя сам не знаю, что на самом деле происходит. После трансфера Мбаппе я окажусь на скамейке запасных? Это будет счастливой проблемой для Карло Анчелотти», - передает слова бразильского нападающего инсайдер Фабрицио Романо.