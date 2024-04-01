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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти оценил выступление Родриго

01 Апреля 2024 • 07:28 Комментировать

В рамках 30-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на классе переиграл «Атлетик» Бильбао со счетом 2:0. Два мяча в составе «королевского» клуба забил бразилец Родриго. Главный тренер команды Карло Анчелотти оценил выступление нападающего.

«Мы были уверены, что Родриго сможет это сделать. Он отлично действует на этой позиции. Родриго был одним из лучших на поле», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба «сливочных».

Благодаря вчерашней победе «Реал» набрал 75 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Команда Анчелотти опережает «Барселону» на восемь очков.

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