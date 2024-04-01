Анчелотти оценил победу «Реала» над «Атлетиком»

«Матч был непростым, учитывая то, что многие футболисты недавно вернулись из своих сборных. Команда отлично начала и встречу и не стала медлить с голом. В обороне мы сыграли очень компактно, была видна организованность в действиях», - передает слова итальянского специалиста клубная пресс-служба.