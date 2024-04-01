Анчелотти оценил победу «Реала» над «Атлетиком»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о домашней победе над «Атлетиком» Бильбао (2:0) в поединке 30-го тура чемпионата Испании.
«Матч был непростым, учитывая то, что многие футболисты недавно вернулись из своих сборных. Команда отлично начала и встречу и не стала медлить с голом. В обороне мы сыграли очень компактно, была видна организованность в действиях», - передает слова итальянского специалиста клубная пресс-служба.
«Реал» набрал 75 баллов и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. Мадридцы опережают ближайшего преследователя на восемь очков.
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