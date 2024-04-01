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Чемпионат Испании. Ла Лига

Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя

01 Апреля 2024 • 07:18 Комментировать (1)

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган может покинуть Испанию и продолжить карьеру в другом чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Fotomac.

Согласно сведениям источника, в услугах 33-летнего немецкого футболиста заинтересован стамбульский «Галатасарай». Представители клуба уже начали предварительные переговоры с агентом опытного хавбека.

Гюндоган связан контрактными обязательствами с «сине-гранатовыми» до середины следующего года. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 43 поединках «Барселоны», записав на свой счет пять забитых мячей и десять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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San13
01 Апреля 2024 в 08:33
Да неееее, думаю еще как минимум 1-2 сезона он поиграет в Барсе. Рановато на понижение.
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