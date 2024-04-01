Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган может покинуть Испанию и продолжить карьеру в другом чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Fotomac.

Согласно сведениям источника, в услугах 33-летнего немецкого футболиста заинтересован стамбульский «Галатасарай». Представители клуба уже начали предварительные переговоры с агентом опытного хавбека.

Гюндоган связан контрактными обязательствами с «сине-гранатовыми» до середины следующего года. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 43 поединках «Барселоны», записав на свой счет пять забитых мячей и десять результативных передач.