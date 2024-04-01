Альгуасиль оценил игру Захаряна в последнем матче

В рамках 30-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» одержал минимальную победу над «Алавесом» со счетом 1:0. После окончания встречи главный тренер команды Иманоль Альгуасиль оценил выступление россиянина Арсена Захаряна.
«Отличная игра в исполнении Захаряна и Пачеко. Но для того, чтобы эти парни засияли на поле, остальные должны объединить свои усилия. Я уже ранее говорил о потенциале Захаряна, поэтому не удивлен», - передает слова специалиста El Desmarque.
Стоит отметить, что 20-летний Захарян отметился вторым результативным действием подряд за испанский клуб. После победы «Реал Сосьедад» занимает шестое место в таблице Ла Лиги.
Бан пользователя