Альгуасиль оценил игру Захаряна в последнем матче

«Отличная игра в исполнении Захаряна и Пачеко. Но для того, чтобы эти парни засияли на поле, остальные должны объединить свои усилия. Я уже ранее говорил о потенциале Захаряна, поэтому не удивлен», - передает слова специалиста El Desmarque.