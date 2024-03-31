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Чемпионат Испании. Ла Лига

Довбик догнал Беллингема по голам и вошёл в историю «Жироны»

31 Марта 2024 • 19:43 Комментировать
Жирона
3:2
Бетис

В воскресенье «Жирона» обыграла «Бетис» в календарном матче чемпионата Испании со счётом 3:2. Главным героем встречи стал нападающий Артём Довбик, который стал автором дубля.

Теперь у Довбика 16 голов в текущем сезоне испанской Ла Лиги. Украинец делит первое место в гонке бомбардиров с Джудом Беллингемом из «Реала» и Анте Будимиром из «Осасуны».

В то же время Довбик вошёл в историю «Жироны» как второй игрок, забивший более 15 голов в одном сезоне. Ранее это удавалось только Кристиану Стуани в сезонах 2017/2018 (21 гол) и 2018/2019 (19 голов).

На текущий момент «Жирона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Жирона Кристиан Стуани Анте Будимир Артём Довбик Джуд Беллингем ещё теги

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