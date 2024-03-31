Дубль Довбика помог «Жироне» одолеть «Бетис»

В матче 30-го тура Ла Лиги против «Бетиса» «Жирона» не имела ощутимого перевеса, но как и в начале сезона, выжала максимум из созданного. Артём Довбик головой бил после навеса слева, и мяч от руки защитника полетел мимо - пенальти. Форвард вызвался бить пенальти и поразил правый нижний угол ворот - 1:0. После грубой ошибки защитника хозяев Виллиан Жозе пульнул с 30 метров за шиворот голкиперу и сравнял счет. Перерыв.

В середине второго тайма Кристиан Порту сыграл на ход Довбику, который реализовал выход один на один. Невероятно, но вскоре после прострела с правого фланга все тот же Давид Лопес ошибся, не сумев выбить мяч, и Жозе оформил дубль ударом в упор - 2:2. На 90-й минуте после передачи с левого фланга Кристиан Стуани со второй попытки переиграл голкипера - 3:2.

«Жирона» идет на третьем месте с отставанием в два очка от «Барселоны». Противник - седьмой.