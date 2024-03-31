Залог за Дани Алвеса внёс… журнал

Дани Алвес, известный главным образом по выступлениям за «Барселону», недавно вышел из тюрьмы под залог. Бразильца ранее приговорили к четырём с половиной годам заключения за изнасилование, однако на момент рассмотрения апелляции Алвес может находиться на свободе. Суд назначил для Дани залог в один миллион евро, и в скором времени деньги были внесены.

Как сообщает Mundo Deportivo, залог за Дани Алвеса внёс бразильский журнал. Взамен экс-игрок «Барселоны» предоставит эксклюзивную информацию о своей жизни. Эта информация появится на страницах журнала.

Дани Алвес оторвался после выхода из тюрьмы – бразилец гулял до утра