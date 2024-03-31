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Чемпионат Испании. Ла Лига

Штанги помешали «Сельте» открыть счёт в матче с «Райо Вальекано»

31 Марта 2024 • 17:11 Комментировать
Сельта
0:0
Райо Вальекано

Ведущие борьбу за выживание «Сельта» и «Райо Вальекано» провели матч 30-го тура Ла Лиги. Команды достаточно часто били по воротам, но в створ попали лишь дважды. На 37-й минуте Йорген Ларсен головой направил мяч в штангу. Ренато Тапия ближе к концу игры должен был забивать, выиграв воздух, но минимально промахнулся. Перед финальным свистком Карлес Перес дальним ударом угодил в перекладину.

В итоге 0:0, «Сельта» - четвертая с конца с запасом в три очка от зоны вылета, соперник рядом в пяти баллах от 18-го места.

Протокол игры  
Сельта0:0Райо Вальекано
Гуаита ВисентеМингеса ОскарСтарфельт Карл 46' (Тапия Ренато ( 46') Домингес Карлос  84'Альварес Уго 87' (Серви Франко ( 87') Санчес МануэльСотело Хьюго 66' (Жаилсон Маркес ( 66') Пейнадо ФрансискоАспас Яго  70'Бамба Джонатан 66' (Перес Карлес ( 66'  89') Ларсен Йорген 77' (Дувикас Анастасиос ( 77')
Запасные: Альенде ТадеоРодригес МигельНуньес УнайВаскес КевинВильяр ИванДамиан РодригуезМанкильо Хави
Димитриевски СтолеБалью ИванМумин АбдулСисс Пате  44'Чаваррия Пеп  3' 46' (Эспино Альфонсо ( 46') Лопес Унаи  72'Валентин Оскар 81' (Посо Хосе ( 81') Де Фрутос ХорхеПаласон Иси 81' (Креспо Мигель ( 81') Гарсия Альваро Ривера 16' (Ратиу Андрей ( 16') Камелло Серхио 66' (Бебе Тьягу ( 66')
Запасные: Паскуаль МартинТрехо ОскарКарденас ДаниНтекья Ранди
31 марта. Стадион "Балаидос".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Райо Вальекано

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