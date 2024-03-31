Штанги помешали «Сельте» открыть счёт в матче с «Райо Вальекано»

Ведущие борьбу за выживание «Сельта» и «Райо Вальекано» провели матч 30-го тура Ла Лиги. Команды достаточно часто били по воротам, но в створ попали лишь дважды. На 37-й минуте Йорген Ларсен головой направил мяч в штангу. Ренато Тапия ближе к концу игры должен был забивать, выиграв воздух, но минимально промахнулся. Перед финальным свистком Карлес Перес дальним ударом угодил в перекладину.
В итоге 0:0, «Сельта» - четвертая с конца с запасом в три очка от зоны вылета, соперник рядом в пяти баллах от 18-го места.
Протокол игры
Гуаита Висенте•Мингеса Оскар•Старфельт Карл46' (Тапия Ренато (46') •Домингес Карлос• 84'Альварес Уго87' (Серви Франко (87') •Санчес Мануэль•Сотело Хьюго66' (Жаилсон Маркес (66') •Пейнадо Франсиско•Аспас Яго• 70'Бамба Джонатан66' (Перес Карлес (66') • 89'Ларсен Йорген77' (Дувикас Анастасиос (77')
Димитриевски Столе•Балью Иван•Мумин Абдул•Сисс Пате• 44'Чаваррия Пеп 3'46' (Эспино Альфонсо (46') •Лопес Унаи• 72'Валентин Оскар81' (Посо Хосе (81') •Де Фрутос Хорхе•Паласон Иси81' (Креспо Мигель (81') •Гарсия Альваро Ривера16' (Ратиу Андрей (16') •Камелло Серхио66' (Бебе Тьягу (66')
Запасные: Паскуаль Мартин•Трехо Оскар•Карденас Дани•Нтекья Ранди
31 марта. Стадион "Балаидос".
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