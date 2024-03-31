Штанги помешали «Сельте» открыть счёт в матче с «Райо Вальекано»

Ведущие борьбу за выживание «Сельта» и «Райо Вальекано» провели матч 30-го тура Ла Лиги. Команды достаточно часто били по воротам, но в створ попали лишь дважды. На 37-й минуте Йорген Ларсен головой направил мяч в штангу. Ренато Тапия ближе к концу игры должен был забивать, выиграв воздух, но минимально промахнулся. Перед финальным свистком Карлес Перес дальним ударом угодил в перекладину.

В итоге 0:0, «Сельта» - четвертая с конца с запасом в три очка от зоны вылета, соперник рядом в пяти баллах от 18-го места.