«Хетафе» принял решение по Гринвуду

В «Хетафе» выработали позицию по будущему нападающего Мэйсона Гринвуда. Как сообщает журналист Экрем Конур, испанский клуб хочет сохранить 22-летнего англичанина в своих рядах. В «Хетафе» впечатлены прогрессом, который показал Гринвуд в текущем сезоне.

В то же время отмечается, что интерес к Гринвуду проявляют более статусные клубы Ла Лиги – «Атлетико» и «Барселона».

Как известно, права на Мэйсона Гринвуда принадлежат «Манчестер Юнайтед». В сезоне 2023/2024 нападающий провёл за «Хетафе» 28 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Гринвуда в 15 миллионов евро.