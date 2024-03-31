Серхио Рамос предложил метод борьбы с расизмом в Ла Лиге

Бывший защитник мадридского «Реала», а ныне футболист «Севильи» Серхио Рамос поделился мыслями о проблеме расизма в Испании.

«С таким типом людей нужно покончить и запретить им посещать стадионы. Это необходимо, чтобы очистить имидж нашей игры», - передает слова испанского футболиста DAZN.

Во время поединка чемпионата Испании между «Хетафе» и «Севильей» (0:1) болельщики на почве расизма оскорбили Акунью и Флореса.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Серхио принял участие в 20 поединках, отметившись тремя забитыми мячами. Кроме того, защитник получил шесть желтых карточек и один раз был удален с поля.