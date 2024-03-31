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Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхио Рамос предложил метод борьбы с расизмом в Ла Лиге

31 Марта 2024 • 12:34 Комментировать (1)

Бывший защитник мадридского «Реала», а ныне футболист «Севильи» Серхио Рамос поделился мыслями о проблеме расизма в Испании.

«С таким типом людей нужно покончить и запретить им посещать стадионы. Это необходимо, чтобы очистить имидж нашей игры», - передает слова испанского футболиста DAZN.

Во время поединка чемпионата Испании между «Хетафе» и «Севильей» (0:1) болельщики на почве расизма оскорбили Акунью и Флореса.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Серхио принял участие в 20 поединках, отметившись тремя забитыми мячами. Кроме того, защитник получил шесть желтых карточек и один раз был удален с поля.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Серхио Рамос
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Bartimeus
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