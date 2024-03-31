Серхио Рамос выбрал клуб на новый сезон

38-летний защитник Серхио Рамос останется в чемпионате Испании. Опытный защитник близок к подписанию нового трудового соглашения с «Севильей». Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Стороны ведут переговоры о новой сделке и близки к договоренности. Срок нового контракта будет рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Серхио провел 20 поединков. Защитник забил три гола, получил шесть желтых карточек и один раз был удален с поля.

«Севилья» неудачно выступает в текущем розыгрыше Ла Лиги. Команда с 31 очком занимает 14-е место в таблице.