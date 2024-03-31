Звезда «Реала» Винисиус хочет видеть расистов в тюрьме

«В этот уик-энд я не выйду на поле. Но только в субботу было три случая проявления расизма. Нужно найти расистов. Нельзя проводить матчи, пока они на трибунах стадионов. Мы победим, когда они уйдут с трибун и попадут в тюрьму», - гласит сообщение бразильской звезды в социальных сетях.