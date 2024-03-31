Звезда «Реала» Винисиус хочет видеть расистов в тюрьме

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о проблеме расизма в современном футболе.
«В этот уик-энд я не выйду на поле. Но только в субботу было три случая проявления расизма. Нужно найти расистов. Нельзя проводить матчи, пока они на трибунах стадионов. Мы победим, когда они уйдут с трибун и попадут в тюрьму», - гласит сообщение бразильской звезды в социальных сетях.
Винисиус ранее неоднократно подвергался расистским оскорблениям во время матчей. В текущем сезоне нападающий сыграл 20 матчей в Ла Лиге, отметившись 12 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
Бан пользователя