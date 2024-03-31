«Барселона» выбрала нового полузащитника - названо имя

Центральный полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе испанского чемпионата. По сообщениям журналистов Todofichajes, в подписании 23-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона».

Как информирует источник, «сине-гранатовые» провели переговоры и могут приобрести 23-летнего француза за 35 миллионов евро. Вполне вероятно, что переход будет оформлен в летнее трансферное окно.

За «Ниццу» Кефрен выступает с лета 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между полузащитником и клубом рассчитан до конца июня 2025-го. В текущем сезоне Тюрам провел 20 матчей в Лиге 1, забил гол и сделал ассист.