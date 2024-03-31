Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» выбрала нового полузащитника - названо имя

31 Марта 2024 • 09:28 Комментировать (2)

Центральный полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе испанского чемпионата. По сообщениям журналистов Todofichajes, в подписании 23-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона».

Как информирует источник, «сине-гранатовые» провели переговоры и могут приобрести 23-летнего француза за 35 миллионов евро. Вполне вероятно, что переход будет оформлен в летнее трансферное окно.

За «Ниццу» Кефрен выступает с лета 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между полузащитником и клубом рассчитан до конца июня 2025-го. В текущем сезоне Тюрам провел 20 матчей в Лиге 1, забил гол и сделал ассист.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ницца Барселона Кефрен Тюрам трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
NOBODY
31 Марта 2024 в 10:08
это не родственник Лилиана? ))
Барсафобия
31 Марта 2024 в 10:16
его сын
Зидан может возглавить топ-клуб - известно название Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» Умер бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Спортивные новости
«Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
31.03.24 в 15:00
Сельта Сельта
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.04 3.35 3.45
Видео
31.03.24 в 17:15
Жирона Жирона
Бетис Бетис
1.58 4.20 4.80
Видео
31.03.24 в 19:30
Алавес Алавес
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.85 3.05 2.47
Видео
31.03.24 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетик Б Атлетик Б
1.48 4.30 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Марта
10:03 · Испания. Ла Лига
Звезда «Реала» Винисиус хочет видеть расистов в тюрьме
09:45 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо договаривается с новым клубом - раскрыты детали
09:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выбрала нового полузащитника - названо имя 2
09:03 · Испания. Ла Лига
Модрич почти выбрал новый клуб - известно название
08:55 · Испания. Ла Лига
Кунде придумали новую позицию в «Барселоне» 1
07:43 · Англия. Премьер-лига
Названо имя самого дорогого полузащитника мира - он играет в «Реале»
02:58 · Испания. Ла Лига
Хави: «Надеюсь, завтра «Реал» потеряет очки, но мы в любом случае продолжим борьбу за титул»
02:23 · Испания. Ла Лига
Хави – о своём уходе: «Это лучше для клуба, чем увольнение по ходу сезона»
02:06 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я доволен, но «Барселона» должна забивать больше»
01:39 · Испания. Ла Лига
Рафинья: «Барселона» продолжает бороться за чемпионство, мы не сдадимся»
01:29 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не пропустила в пяти матчах Ла Лиги кряду – такого не было полтора года
01:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве 3
00:53 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Реала» Пас: «Ди Мария и Дибала – мои любимые аргентинские игроки после Месси»
00:43 · Испания. Ла Лига
Рафинья – второй среди игроков «Барселоны» с начала прошлого сезона по голам, открывающим счёт в матче
30 Марта
23:57 · Испания. Ла Лига
Переговоры «Реала» с Мбаппе находятся на завершающей стадии
Все новости
Рекомендуем