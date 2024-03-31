Модрич почти выбрал новый клуб - известно название

Полузащитник Лука Модрич покинет мадридский «Реал» в конце текущего сезона. Об этом сообщают журналисты Todofichajes.

Источник утверждает, что 38-летний хорватский хавбек практически договорился о переходе в американский клуб «Интер Майами». Модрид может присоединиться к коллективу летом. Напомним, что в Майами сейчас выступают Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Лука защищает цвета «королевского» клуба с августа 2012 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня. Рыночная стоимость футболиста составляет восемь миллионов евро.

Эндрик выбрал номер в «Реале»