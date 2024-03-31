Кунде придумали новую позицию в «Барселоне»

Во время тренировочного процесса защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде пробуется на новой позиции. Как информирует Sport.es, главный тренер команды Хави Эрнандес наигрывает француза в качестве опорного полузащитника.

Кунде перевели в среднюю линию для того, чтобы он улучшил плавность и скорость своих действий, а также лучше проявлял себя в впереди.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 25-летний французский футболист провел 27 поединков. Кунде отметился одним голом, двумя результативными передачами, а также получил две желтые карточки.