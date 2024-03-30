«Валенсия» с «Мальоркой» не порадовали голами

В 30-м туре Ла Лиги «Валенсия» с «Мальоркой» сыграли на равных. Первый тайм запомнился травмой Романа Яремчука и всё же неназначенным в итоге пенальти в пользу хозяев. Сразу после перерыва шикарный момент упустил Петер Гонсалес, в последний момент защитник блокировал удар.
После нулевой ничьей «Валенсия» расположилась на восьмом месте, противник делит 14-е.
Протокол игры
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри•Москера Кристиан•Озкаджар Дженк•Фулкье Димитри65' (Васкес Хесус (65') •Перес Фран80' (Амалла Селим (80') •Гильямон Уго80' (Мари Альберто (80') •Пепелу•Гонсалес Петер65' (Герра Хавьер (65') •Дуро Уго•Яремчук Роман17' (Ногуэроль Диего Лопес (17')
Грейф Доминик•Гонсалес Джованни•Настасич Матия•Копете Хосе•Видаль Начо71' (Радоньич Неманья (71') •Коста Хауме71' (Лато Тони (71') •Дардер Серхи•Маскарель Омар35' (Саму Кошта (35') • 90'Ману Морланес78' (Санчес Антонио (78') •Ларин Кайл 31'46' (Пратс Абдон (46') •Мурики Ведат
30 марта. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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