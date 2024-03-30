«Валенсия» с «Мальоркой» не порадовали голами

В 30-м туре Ла Лиги «Валенсия» с «Мальоркой» сыграли на равных. Первый тайм запомнился травмой Романа Яремчука и всё же неназначенным в итоге пенальти в пользу хозяев. Сразу после перерыва шикарный момент упустил Петер Гонсалес, в последний момент защитник блокировал удар.

После нулевой ничьей «Валенсия» расположилась на восьмом месте, противник делит 14-е.