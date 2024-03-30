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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» с «Мальоркой» не порадовали голами

30 Марта 2024 • 22:32 Комментировать
Валенсия
0:0
Мальорка
окончен

В 30-м туре Ла Лиги «Валенсия» с «Мальоркой» сыграли на равных. Первый тайм запомнился травмой Романа Яремчука и всё же неназначенным в итоге пенальти в пользу хозяев. Сразу после перерыва шикарный момент упустил Петер Гонсалес, в последний момент защитник блокировал удар.

После нулевой ничьей «Валенсия» расположилась на восьмом месте, противник делит 14-е.

Протокол игры  
Валенсия0:0Мальорка
Мамардашвили ГеоргийКорреа ТьерриМоскера КристианОзкаджар ДженкФулкье Димитри 65' (Васкес Хесус ( 65') Перес Фран 80' (Амалла Селим ( 80') Гильямон Уго 80' (Мари Альберто ( 80') ПепелуГонсалес Петер 65' (Герра Хавьер ( 65') Дуро УгоЯремчук Роман 17' (Ногуэроль Диего Лопес ( 17')
Запасные: Гонсалес УгоРиверо КристианГасиоровски ЯрекХауме ДоменекГосальбес ПаблоАлмейда Андре IVИрансо Рубо
Грейф ДоминикГонсалес ДжованниНастасич МатияКопете ХосеВидаль Начо 71' (Радоньич Неманья ( 71') Коста Хауме 71' (Лато Тони ( 71') Дардер СерхиМаскарель Омар 35' (Саму Кошта ( 35'  90') Ману Морланес 78' (Санчес Антонио ( 78') Ларин Кайл  31' 46' (Пратс Абдон ( 46') Мурики Ведат
Запасные: Раильо АнтониоРодригес Даниэль IРайкович ПредрагМаффео ПаблоВан дер Хейден СибеЛьябрес ХавьерКуэльяр Иван
30 марта. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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