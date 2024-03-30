​Будимир повторил рекорд «Осасуны» 90-летней давности

В Испании проходят матчи 30-го тура испанского чемпионата, «Осасуна» съездила в гости к обреченному на вылет аутсайдеру «Альмерии» (через пару-тройку туров она лишится даже математических шансов на спасение), обыграв ее со счетом 3:0.

Второй гол в этом матче забил хорватский нападающий Анте Будимир, для которого мяч стал уже шестнадцатым в нынешнем сезоне. Это всего лишь второй случай в истории выступлений клуба в высшей лиге испанского чемпионата, когда игрок «Осасуны» забивает более полутора десятков мячей за сезон.

Первый такой случай имел место в сезоне 1935/1936, то есть почти девять десятков лет тому назад. Тогда это был Хулиан Вергара - игрок, блиставший в довоенное время и покинувший мир в далеком 1987 году.