«Осасуна» легко разгромила «Альмерию»

После первой победы в сезоне вернулась привычная «Альмерия». В домашнем матче 30-го тура Ла Лиги против «Осасуны» главный аутсайдер быстро провалился. Уже на второй минуте гости разыграли мяч, и Хосе Арнаис метко пробил. На девятой минуте Хон Монкайола вывел на пустые ворота Анте Будимира - 0:2. В начале второго тайма Икер Муньос сделал счет разгромным.
«Альмерия» в нескольких турах от официального вылета. Соперник рванул на девятую строчку.
Протокол игры
|2'Арнаис Хосе (0:1)
|9'Будимир Анте (0:2)
|62'Муньос Икер (0:3)
Максимиану Луиш•Пубиль Марк•Монтес Сесар•Радованович Александар21' (Пенья Маркос (21') • 80'Сентельес Алехандро•Робертоне Лукас 52'77' (Лопи Дион (77') •Гонсалес Эдгар•Рамазани Ларжи•Виера Хонатан63' (Ромеро Лука (63') •Аррибас Серхио46' (Баптистао Лео (46') • 51'Марко Милованович I46' (Эмбарба Адриан (46')
Эррера Серхио•Аресо Хесус• 45'Катена Алехандро•Эррандо Хорхе•Круз Хуан77' (Ибаньес Пабло (77') •Монкайола Хон77' (Мохика Хоан (77') •Муньос Икер•Гарсия Рубен67' (Пенья Рубен (67') •Гомес Мойсес•Арнаис Хосе 38'56' (Орос Аймар (56') •Будимир Анте78' (Гарсия Рауль (78')
Запасные: Валенсия Пабло•Айтор Фернандес•Гарсия Давид III
30 марта. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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