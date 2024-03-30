Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» легко разгромила «Альмерию»

30 Марта 2024 • 20:08 Комментировать
Альмерия
0:3
Осасуна

После первой победы в сезоне вернулась привычная «Альмерия». В домашнем матче 30-го тура Ла Лиги против «Осасуны» главный аутсайдер  быстро провалился. Уже на второй минуте гости разыграли мяч, и Хосе Арнаис метко пробил. На девятой минуте Хон Монкайола вывел на пустые ворота Анте Будимира - 0:2. В начале второго тайма Икер Муньос сделал счет разгромным.

«Альмерия» в нескольких турах от официального вылета. Соперник рванул на девятую строчку.

Протокол игры  
Альмерия0:3Осасуна
  2'Арнаис Хосе (0:1)
  9'Будимир Анте (0:2)
  62'Муньос Икер (0:3)
Максимиану ЛуишПубиль МаркМонтес СесарРадованович Александар 21' (Пенья Маркос ( 21'  80') Сентельес АлехандроРобертоне Лукас  52' 77' (Лопи Дион ( 77') Гонсалес ЭдгарРамазани ЛаржиВиера Хонатан 63' (Ромеро Лука ( 63') Аррибас Серхио 46' (Баптистао Лео ( 46'  51') Марко Милованович I 46' (Эмбарба Адриан ( 46')
Запасные: Брандарис ХуанМартинес ФернардоЛанга БрунуПосо АлехандроМариньо ДиегоБаба Иддрису
Эррера СерхиоАресо Хесус  45'Катена АлехандроЭррандо ХорхеКруз Хуан 77' (Ибаньес Пабло ( 77') Монкайола Хон 77' (Мохика Хоан ( 77') Муньос ИкерГарсия Рубен 67' (Пенья Рубен ( 67') Гомес МойсесАрнаис Хосе  38' 56' (Орос Аймар ( 56') Будимир Анте 78' (Гарсия Рауль ( 78')
Запасные: Валенсия ПаблоАйтор ФернандесГарсия Давид III
30 марта. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Альмерия

Новости по матчу

Сегодня, 30 Марта
01:41
Проверенный прогноз и ставка на матч Альмерия – Осасуна чемпионата Испании – 30 марта 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал» Зидан может возглавить топ-клуб - известно название Ромеу уволен из «Барселоны» Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Стало известно, когда Гвардиола уйдёт из «Манчестер Сити» Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще
Спортивные новости
«Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Хетафе Хетафе
Севилья Севилья
0
1
2.24 3.25 3.10
Видео
Окончен
Альмерия Альмерия
Осасуна Осасуна
0
3
2.42 3.30 2.75
Видео
64 мин
Валенсия Валенсия
Мальорка Мальорка
0
0
1.81 3.20 4.70
Видео
30.03.24 в 23:00
Барселона Барселона
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.25 5.80 9.00
Видео
31.03.24 в 15:00
Сельта Сельта
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.04 3.35 3.45
Видео
31.03.24 в 17:15
Жирона Жирона
Бетис Бетис
1.58 4.20 4.80
Видео
31.03.24 в 19:30
Алавес Алавес
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.85 3.05 2.47
Видео
31.03.24 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетик Б Атлетик Б
1.48 4.30 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Марта
20:08 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» легко разгромила «Альмерию»
18:57 · Испания. Ла Лига
Чемпион мира столкнулся с расизмом в матче Ла Лиги
18:13 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба интересуются Хёйбьергом
17:41 · Испания. Ла Лига
У Анчелотти спросили, боится ли он ухода Винисиуса
16:42 · Испания. Ла Лига
Энрике – о Ямале: «Мне понравилось, как фанаты «Реала» аплодировали игроку «Барселоны»
15:37 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Возможно, Милитао получит игровое время в матче с «Атлетиком»
15:24 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на вопрос о возможном трансфере Мбаппе
15:00 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о ситуации с центральными защитниками
14:56 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил прогресс Лунина
14:55 · Испания. Ла Лига
Модрич уйдёт, а Кроос останется? Анчелотти ответил на вопрос журналистов
14:11 · Испания. Ла Лига
Левандовски отказал клубу из Саудовской Аравии
12:44 · Англия. Премьер-лига
Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» 1
12:31 · Испания. Ла Лига
Левандовски готов сыграть против «Лас-Пальмаса»
10:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил избавиться от одного из бразильцев – названо имя
09:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может подписать Мессиньо
Все новости
Рекомендуем