«Осасуна» легко разгромила «Альмерию»

После первой победы в сезоне вернулась привычная «Альмерия». В домашнем матче 30-го тура Ла Лиги против «Осасуны» главный аутсайдер быстро провалился. Уже на второй минуте гости разыграли мяч, и Хосе Арнаис метко пробил. На девятой минуте Хон Монкайола вывел на пустые ворота Анте Будимира - 0:2. В начале второго тайма Икер Муньос сделал счет разгромным.

«Альмерия» в нескольких турах от официального вылета. Соперник рванул на девятую строчку.