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Чемпионат Испании. Ла Лига

Чемпион мира столкнулся с расизмом в матче Ла Лиги

30 Марта 2024 • 18:57 Комментировать
Хетафе
0:1
Севилья

В субботу в испанской Ла Лиге проходил матч между «Хетафе» и «Севильей». По ходу игры с трибун доносились расистские оскорбления в адрес защитника андалузской команды Маркоса Акуньи. Об этом рассказывает Relevo.

Вероятно, компетентные органы в ближайшее время рассмотрят этот инцидент и примут решение.

Отметим, что «Севилья» обыграла «Хетафе» на выезде со счётом 1:0. Автором единственного гола стал опытный защитник Серхио Рамос.

Маркос Акунья в конце 2022 года стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В сезоне 2023/2024 аргентинец поучаствовал в 19 матчах «Севильи» и отметился тремя голевыми передачами.

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Севилья Хетафе Маркос Акунья ещё теги

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