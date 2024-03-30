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Чемпионат Испании. Ла Лига

Зидан – запасной вариант для испанского суперклуба

30 Марта 2024 • 10:50 Комментировать

Легендарный Зинедин Зидан может вернуться в Испанию. Как информирует Relevo, в услугах своего бывшего наставника заинтересован мадридский «Реал».

Руководство «королевского» клуба рассматривает кандидатуру «Зизу» в качестве альтернативного варианта Хаби Алонсо, который считается основным претендентом на замену Карло Анчелотти. В случае, если пригласить испанца не получится, «сливочные» сделают предложение французскому специалисту.

Зидан уже дважды тренировал «Реал» и выиграл с командой три Лиги чемпионов подряд. После ухода из клуба в 2021 году Зинедин не руководил другими командами.

Зидан может возглавить топ-клуб - известно название

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