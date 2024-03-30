«Барселона» может подписать Мессиньо

Атакующий полузащитник бразильского «Палмейраса» Эстевао Виллиан, которому дали прозвище Мессиньо, может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Согласно информации журналистов Mundo Deportivo, в подписании 16-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона».

Сам Виллиан хотел бы продолжить карьеру именно в стане «сине-гранатовых». В связи с этим каталонцы находятся в более выигрышной позиции, нежели претендующие на игрока «ПСЖ» и гранды из Манчестера.

«Барселона» ведет переговоры с представителями юного футболиста, чтобы затем оформить сделку в будущем.