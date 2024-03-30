«Кадис» был сильнее «Гранады» в споре аутсайдеров

«Гранада» упустила, наверное, последний шанс побороться за выживание в Ла Лиге, неудачно сыграв в гостях против конкурентов из «Кадиса». Роберто Наварро забил важный гол в начале второго тайма - 1:0. К сожалению, больше реальных моментов что-то изменить у соперников и не было. «Кадис» выглядел интереснее впереди и победил. Отставание от заветного 17-го места составляет уже два очка. «Гранаде» нужно отыграть 13 баллов.
Протокол игры
|(1:0) Наварро Роберто51'
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Хименес Фали67' (Оусоу Айхам (67') •Чуст Виктор• 70'Эрнандес Хави V•Наварро Роберто76' (Алехо Иван (76') • 90'Алькарас Рубен•Куаме Роминигуе46' (Алекс Фернандес (46') •Собрино Рубен76' (Пирес Лукас (76') •Рамос Кристофер86' (Гвардиола Серхи (86') •Хуанми Мигель
Баталья Аугусто•Мендес Бруно II•Рубио Мигель• 70'Микель Игнаси•Нева Карлос•Онгла Мартин46' (Гумбау Херард (46') •Руис Серхио 45'87' (Кальехон Хосе (87') •Санчес Рикард 30'64' (Корбяну Теодор (64') • 73'Вильяр Гонсало46' (Пельистри Факундо (46') •Мелендо Оскар64' (Пуэртас Антонио (64') •Бое Лукас
29 марта. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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