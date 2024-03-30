«Кадис» был сильнее «Гранады» в споре аутсайдеров

«Гранада» упустила, наверное, последний шанс побороться за выживание в Ла Лиге, неудачно сыграв в гостях против конкурентов из «Кадиса». Роберто Наварро забил важный гол в начале второго тайма - 1:0. К сожалению, больше реальных моментов что-то изменить у соперников и не было. «Кадис» выглядел интереснее впереди и победил. Отставание от заветного 17-го места составляет уже два очка. «Гранаде» нужно отыграть 13 баллов.