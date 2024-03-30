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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Кадис» был сильнее «Гранады» в споре аутсайдеров

30 Марта 2024 • 00:55 Комментировать
Кадис
1:0
Гранада

«Гранада» упустила, наверное, последний шанс побороться за выживание в Ла Лиге, неудачно сыграв в гостях против конкурентов из «Кадиса». Роберто Наварро забил важный гол в начале второго тайма - 1:0. К сожалению, больше реальных моментов что-то изменить у соперников и не было. «Кадис» выглядел интереснее впереди и победил. Отставание от заветного 17-го места составляет уже два очка. «Гранаде» нужно отыграть 13 баллов.

Протокол игры  
Кадис1:0Гранада
(1:0) Наварро Роберто51'  
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакХименес Фали 67' (Оусоу Айхам ( 67') Чуст Виктор  70'Эрнандес Хави VНаварро Роберто 76' (Алехо Иван ( 76'  90') Алькарас РубенКуаме Роминигуе 46' (Алекс Фернандес ( 46') Собрино Рубен 76' (Пирес Лукас ( 76') Рамос Кристофер 86' (Гвардиола Серхи ( 86') Хуанми Мигель
Запасные: Рохер МартиОкампо БрайанХиль ДавидМере ХорхеСальдуа ХосебаЭскаланте ГонсалоМачис Дарвин
Баталья АугустоМендес Бруно IIРубио Мигель  70'Микель ИгнасиНева КарлосОнгла Мартин 46' (Гумбау Херард ( 46') Руис Серхио  45' 87' (Кальехон Хосе ( 87') Санчес Рикард  30' 64' (Корбяну Теодор ( 64'  73') Вильяр Гонсало 46' (Пельистри Факундо ( 46') Мелендо Оскар 64' (Пуэртас Антонио ( 64') Бое Лукас
Запасные: Узуни МюртоЮзвяк КамильАресо МатиасМарк МартинесТорренте РаульМауасса ФетПёнтковски Камиль
29 марта. Стадион "Нуэво Мирандилья".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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