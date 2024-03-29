Хави – о сенегальском защитнике «Барселоны»: «Он очень хорош»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес похвалил центрального защитника Микаила Файе.

19-летний футболист ещё не играл за первую команду «сине-гранатовых», однако недавно дебютировал за сборную Сенегала, отметившись забитым мячом в поединке с Габоном.

«Файе уже играл с нами в товарищеском матче, и он очень хорош, – высказывается Хави. – Очень способный игрок. Он агрессивен, быстр, хорошо обращается с мячом. Он находится на высоком уровне, и когда-нибудь он точно сможет нам помочь», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова наставника каталонского гранда.

Если верить слухам, интерес к Микаилу Файе уже проявляют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и другие европейские топ-клубы.