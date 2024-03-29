Нападающий «Барселоны» Рафинья может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Бразилец входит в список игроков, с которыми «сине-гранатовые» готовы попрощаться в рамках перестройки состава. При этом, как сообщает TodoFichajes, каталонский клуб рассчитывает заработать на трансфере Рафиньи огромную сумму – 100 миллионов евро. В «Барселоне» уверены, что за 27-летнего вингера заплатят такие деньги.

Ранее в прессе появлялась информация, что 100 миллионов евро за Рафинью предлагает саудовский «Аль-Хиляль», в чьих финансовых возможностях сомневаться не приходится.

Рафинья недоволен отношением к себе в «Барселоне»