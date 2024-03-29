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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико»

29 Марта 2024 • 18:55 Комментировать (1)

21 апреля в рамках 32-го тура Ла Лиги «Барселона» встретится в гостевом матче против мадридского «Реала». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило разобраться, кто из пары Месси – Роналду является лучшим бомбардиром «эль класико».

Лионель Месси

Аргентинский вундеркинд впервые сыграл за основную команду «Барселоны» в октябре 2004 года. Карьера Месси в стане «сине-гранатовых» продолжалась до 2021 года, после чего он провёл два сезона во французском «ПСЖ», а сейчас защищает цвета американского «Интер Майами».

В составе «Барселоны» Месси провел 778 матчей, в которых забил 672 гола и записал на свой счёт 303 результативные передачи. Вместе с командой футболист десять раз становился чемпионом Испании, семь раз завоевал Кубок Испании и восемь раз выиграл Суперкубок страны. Кроме того, команда одержала четыре победы в Лиге чемпионов и по три раза выиграла клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Криштиану Роналду

Свою взрослую карьеру Роналду начал в «Спортинге», после чего выступал за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Ювентус», а сейчас играет за саудовский «Аль-Наср». Португальский нападающий провёл в «Реале» меньше сезонов, чем Месси в «Барселоне, но всё же защищал клубные цвета на протяжении длительного времени (2009-2018).

За это время Роналду сыграл в 438 матчах, забил 450 мячей и стал автором 131 результативной передачи. Вместе с «Реалом» форвард всего по два раза выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании. При этом клуб завоевал четыре трофея Лиги чемпионов, а также по три раза выиграл клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

«Эль класико»

В составе «Барселоны» Месси принял участие в 47 матчах против «Реала». В этих играх каталонцы одержали 20 побед, 11 раз сыграли вничью и уступили в 16 встречах. Что касается результативности аргентинца, то в 47 поединках он забил 26 голов и оформил 14 ассистов.

На счету Роналду всего 34 «эль класико». Вместе с «Реалом» он выиграл десять раз, девять раз матчи завершались вничью, а также было 15 поражений. Во всех играх португалец отправил 20 мячей в сетку ворот «сине-гранатовых» и записал на свой счёт всего три голевых паса.

Таким образом, Месси впереди Роналду на шесть голов в рамках противостояния «Барселоны» и «Реала». Эта статистика навсегда останется в истории, ведь сейчас уже практически не осталось никаких шансов, что мы снова сможем увидеть официальный очный поединок, в котором Месси сыграет в футболке «Барселоны», а Роналду – в футболке «Реала». Наверное, такое возможно только в рамках выставочного матча после того, как обе легенды повесят бутсы на гвоздь.

Дмитрий Миляев


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Криштиану Роналду Лионель Месси Ла Лига ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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CERG
29 Марта 2024 в 20:25
Месси всегда лучший. Роналду - это шестая часть от Месси.
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