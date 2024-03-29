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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Снесло крышу» - ветер частично уничтожил стадион «Бургоса»

29 Марта 2024 • 10:30 Комментировать

На севере Испании часто гуляют сильные ветра из Бискайского залива - далеко не самого спокойного участка Атлантического океана. В сил местных ветров на днях убедились поклонники испанского «Бургоса», обитающего во второй по силе лиге испанского футбола. В среду мощные порывы ветра буквально снесли часть кровли арены клуба.

Порывы достигали скорости в 80 км\час - это весьма много, учитывая, что ветреной мы обычно называем погоду, когда ветер дует со скоростью в 40 и более км\час. Не выдержала самая старая часть стадиона - крышу в том месте не ремонтировали с 1964 года, уточняет derbyderbyderby.it.


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Бургос
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