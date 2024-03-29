​Парехо: «Меня тоже обзывают во время игры, но я не обращаю внимание»

Футболист «Вильярреала» Дани Парехо прокомментировал проблему расизма в футболе, характерную для испанского чемпионата - в частности, в призме травли бразильца Винисиуса.

По словам Парехо, на самом деле все игроки в той или иной степени сталкиваются с неприязненным отношением, это не проблема только лишь Винисиуса, который любит привлекать чрезмерное внимание именно к своей ситуации.

- Меня во время игры обзывают, в частности, много раз слышал в свой адрес «пьяница», но я не обращаю внимание, - цитирует слова испанского полузащитника итальянское новостное агентство ITAsportPress.

Парехо выступает за свой нынешний клуб с 2020 года.