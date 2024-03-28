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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кубарси – лучший молодой игрок Ла Лиги в марте

28 Марта 2024 • 21:18 Комментировать

Пау Кубарси, молодое дарование линии обороны «Барселоны» признан лучшим игроком Ла Лиги в уходящем марте. Об этом сообщает пресс-служба турнира. В номинации участвовали исключительно те футболисты до возраста 23 лет.

Кубарси всего лишь 17 лет, однако этот юноша уже успел сыграть за «блауграну» в 13 матчах этого сезона и даже выйти на поле в игре Лиги чемпионов (против «Наполи»). Всего в матчах он оформил одну голевую передачу. Transfermarkt уже оценивает воспитанника «Барселоны» в 25 млн евро.

Ранее «Барселона» определилась с будущим Кубарси и ещё одного юниора «сине-гранатовых» - Ламина Ямаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пау Кубарси
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