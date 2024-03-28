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Дани Алвес оторвался после выхода из тюрьмы – бразилец гулял до утра

28 Марта 2024 • 16:53 Комментировать

Несколько дней назад бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог в 1 миллион евро на время рассмотрения апелляции. Как известно, бразилец ранее получил четыре с половиной года тюрьмы за изнасилование.

Алвес провёл в заключении 14 месяцев, но смог выйти под залог. После этого бывший игрок «Барселоны» оторвался – сначала он проводил время в ресторане, а затем устроил вечеринку на своей вилле. Алвес гулял до пяти часов утра, о чём рассказывает Telecinco. Отмечается, что мероприятие было посвящено дню рождения отца Дани.

Напомним, что у Алвеса конфисковали паспорта, чтобы он не смог уехать из Испании.

Назван футболист, который внёс залог за Дани Алвеса – бразилец уже на свободе

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
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