Каррагер назвал имя самого важного человека в истории футбола

Бывший футболист «Ливерпуля», а в настоящий момент эксперт Джейми Каррагер высказал мнение о бывшем наставнике каталонской «Барселоны» Йохане Кройфе.

«Его путь в «Барселоне» был уникальным. О Кройфе говорят до сих пор. Обсуждают философию, которую он заложил в каталонском клубе. Лично для меня Йохан является самым важным человеком в истории футбола», - передает слова Каррагера таблоид Daily Mail.

Напомним, что после завершения игровой карьеры Кройф стал успешным тренером. Нидерландский специалист поработал в «Барселоне» и «Аяксе». Йохан ушел из жизни в марте 2016 года.