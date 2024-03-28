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Каррагер назвал имя самого важного человека в истории футбола

28 Марта 2024 • 09:27 Комментировать

Бывший футболист «Ливерпуля», а в настоящий момент эксперт Джейми Каррагер высказал мнение о бывшем наставнике каталонской «Барселоны» Йохане Кройфе.

«Его путь в «Барселоне» был уникальным. О Кройфе говорят до сих пор. Обсуждают философию, которую он заложил в каталонском клубе. Лично для меня Йохан является самым важным человеком в истории футбола», - передает слова Каррагера таблоид Daily Mail.

Напомним, что после завершения игровой карьеры Кройф стал успешным тренером. Нидерландский специалист поработал в «Барселоне» и «Аяксе». Йохан ушел из жизни в марте 2016 года.

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