Гризманн вернулся в общую группу «Атлетико»

Французский форвард Антуан Гризманн возобновил тренировочные занятия в общей группе мадридского «Атлетико». Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Напомним, что из-за повреждения опытный нападающий не принял участия в мартовском сборе национальной сборной Франции.

В нынешнем сезоне Гризманн сыграл 38 поединков, в которых отметился 19 забитыми мячами и семью голевыми передачами. Срок действующего трудового соглашения между Антуаном и «матрасниками» рассчитан до середины 2026 года.

После 29 туров чемпионата Испании «Атлетико» занимает пятое место в таблице.