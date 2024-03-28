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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ромеу уволен из «Барселоны»

28 Марта 2024 • 04:54 Комментировать

«Барселона» уже не первый год находится в непростой экономической ситуации и за это, как водится, кому-то нужно ответить. И сейчас «крайний» найден - как сообщает итальянское новостное агентство ITAsportPress, вице-руководитель экономического отдела, Эдуард Ромеу, уволен со своего поста. Это достаточно важный сигнал, потому что Ромеу входил в команду пришедшего к власти в клубе Жоана Лапорты с самого начала, с 2021 года.

Напомним, что сейчас «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата, она уступает мадридскому «Реалу» целых восемь очков. В следующем туре чемпионата команде предстоит сыграть с «Лас-Пальмасом».


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эдуард Ромеу
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