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«Реал» готовит объявление по Начо и Васкесу

27 Марта 2024 • 20:43 Комментировать

На следующей неделе «Реал» должен сделать объявление по будущему двух защитников – Начо и Лукаса Васкеса. Как стало известно изданию AS, мадридский клуб объявит о продлении контрактов с этими футболистами ещё на один сезон, то есть до середины 2025 года.

34-летний Начо и 32-летний Васкес являются воспитанниками академии «Реала». В нынешнем сезоне Начо поучаствовал в 33 матчах (без результативных действий), а Васкес – в 28 (один гол, четыре голевых паса).

Ближайший матч «Реал» проведёт в воскресенье, 31 марта, - против «Атлетика» на своём поле. На текущий момент мадридцы располагаются на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, опережая вторую «Барселону» на восемь очков.

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