Месси обратился к «Барселоне»

«Как только я приехал в «Барселону», мне было непросто. Но я делал то, что хотел – играл в футбол в великой команде. Это дало мне возможность для движения вперед. В клубе ко мне хорошо относились, поэтому хочу поблагодарить «Барселону» за все», - передает слова аргентинского нападающего Big Time AS.