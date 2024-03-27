Месси рассказал, как перенёс уход из «Барселоны»

Звездный форвард Лионель Месси, ныне выступающий за «Интер Майами», вспомнил о своем уходе из каталонской «Барселоны» в 2021 году. Тогда аргентинец на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».

«Это шаг дался мне очень тяжело. Мне было классно в «Барселоне». Я хотел остаться там. Мне не хотелось уходить, но все произошло слишком быстро. Я был вынужден кардинально изменить свою жизнь. Я оказался в другом чемпионате, другом клубе. Это совершенно не входило в мои планы, поэтому я тяжело перенес перемены», - цитирует 36-летнего игрока Big Time AS.

Напомним, что с лета 2023 года Месси выступает за «Интер Майами».