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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-форвард «Реала» может перейти в «Лас-Пальмас»

27 Марта 2024 • 12:23 Комментировать

Бывший нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас, ныне выступающий в составе «Севильи», может продолжить карьеру в другом испанском клубе.

Согласно данным журналистов портала Todofichajes, заинтересованность в услугах 30-летнего доминиканца проявляет «Лас-Пальмас». Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Трудовое соглашение Мариано с андалусийским клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в два миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Диас провел шесть матчей без результативных действий.

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