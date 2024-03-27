«Реал» нашёл нового вратаря - названо имя

Страж ворот «Атлетика» Бильбао Хулен Агирресабала может трудоустроиться в более именитом испанском клубе. Согласно сведениям журналистов Todofichajes, в подписании 23-летнего голкипера заинтересован мадридский «Реал».

Контракт Агирресабалы с баскским клубом рассчитан до 2025 года. «Атлетик» оценивает своего футболиста в 40 миллионов евро.

Напомним, что основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа выбыл до конца нынешнего сезона из-за травмы. Вместо него место в рамке ворот «королевского» клуба занял украинец Андрей Лунин.

«Реал» лидирует в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов вышел в ¼ финала.