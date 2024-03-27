​Гол Ямаля признали лучшим в Ла Лиге в марте

Гол Ламина Ямаля в матче против «Мальорки» был признан лучшим голом минувшего месяца в Испании - не только для «Барселоны», а вообще в испанском чемпионате. Полузащитник каталонского гранда вышел в той игре на замену и сумел решить непростой матч - его мяч стал единственным в матче, победным. Всего на данный момент на счету Ямаля уже четыре гола в нынешнем сезоне испанского чемпионата.

Сейчас «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата, отставание от мадридского «Реала» составляет восемь очков. В следующем туре Ла Лиги «Барселона» примет «Лас-Пальмас».