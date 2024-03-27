​У «Реала» - наивысшая средняя посещаемость с 2019 года, когда «Сантьяго Бернабеу» был отремонтирован

С момента капитального ремонта на «Сантьяго Бернабеу» в 2019 году на стадионе «Реала» в этом сезоне зафиксирована самая высокая посещаемость - в среднем матчи посещают 71 465 человек, и это наилучший показатель с сезона 2016/2017, когда клуб тренировал Зинедин Зидан. Рекордом нынешнего сезона стало дерби с «Атлетико» четвертого февраля - за ним следили не менее 76 732 зрителей!

Сейчас мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанского чемпионата, он на восемь очков опережает своего главного преследователя - это, разумеется, каталонская «Барселона».