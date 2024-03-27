​В среду «Реал» начнёт продажи четвёртых футболок нынешнего сезона - фиолетовых

В среду, 27 марта, мадридский «Реал» начнет продажи уже четвертого типа футболок по ходу нынешнего сезона. Они будут фиолетового цвета - достаточно необычный цвет для королевского клуба, впрочем, также присутствующий в его колористике.

В клубной технической номенклатуре футболка носит кодовое название Y-3, а представить ее доверили Джуду Беллингему и Давиду Алабе - именно эти игроки позировали для рекламных съемок. Как уточняется, ее дизайн стал следствием рабочего симбиоза специалистов компании Adidas и японского дизайнера Юджи Ямамото.

Такая вот непростая футболка!