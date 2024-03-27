​Футболки, в которых «Барселона» сыграет против «Реала», продаются за 3000 евро

21 апреля испанский чемпионат вновь взорвется матчем экстра-класса - между собой сыграют «Барселона» и «Реал», вернее, «Реал» и «Барселона», так как это состоится в Мадриде.

Игроки «Барселоны» сыграют в этой игре в необычных футболках, в разработке дизайна которых снова, как это уже стало традицией, поучаствовал спонсор клуба - мультимедийная платформа Spotify. В этот раз они намерены продвигать колумбийскую певицу Карол Г., после чего футболки в ограниченном тираже будут «выброшены» в продажу - по ценам от 400 до 3000 евро!

Напомним, что в первом круге «Барселона» на своем поле проиграла «Реалу» - 1:2.