Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет продать игроков на 200 млн евро

26 Марта 2024 • 20:01 Комментировать

Финансовое положение «Барселоны» по-прежнему оставляет желать лучшего. Всё идёт к тому, что ближайшим летом каталонский гранд устроит серьёзную распродажу футболистов. Как сообщает Foot Mercato, ссылаясь на испанский Sport, целью «сине-гранатовые» являются исходящие трансферы как минимум на 200 миллионов евро.

Отмечается, что половину этой суммы «Барса» может заработать за счёт продажи бразильского вингера Рафиньи в саудовский «Аль-Хиляль».

Добавим, что несколько дней назад президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил об улучшении финансового состояния клуба.

Рафинья недоволен отношением к себе в «Барселоне»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона трансферы футбола - лето 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити» 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале Форвард «Барселоны» Левандовски ответил на предложение в 90 миллионов евро АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном
Спортивные новости
Каменский: «Это не фавориты плохо выступают, а остальные команды к ним подтягиваются» Канарейкин верит в победу «Локомотива» в Кубке Гагарина «Авангард» переиграл «Локомотив» и сократил отставание в серии Канарейкин назвал две команды, которые приятно удивили его в этом сезоне Кожевников назвал команду КХЛ, чья игра ему нравится Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Марта
20:01 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет продать игроков на 200 млн евро
18:29 · Испания. Ла Лига
У экс-игрока «Зенита» Витселя есть три варианта, один из них – уехать к Месси слухи
18:17 · Испания. Ла Лига
Министр иностранных дел Испании – о Винисиусе: «Расизма не должно быть ни в одной сфере»
17:24 · Испания. Ла Лига
Эрмосо наверняка покинет «Атлетико»
16:40 · Германия. Бундеслига
Гримальдо: «Мы должны продолжать бороться с расизмом»
15:39 · Испания. Ла Лига
«Бавария» готова предложить за Араухо 100 миллионов евро
15:13 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» продлил контракт с Парехо официально
15:11 · Испания. Ла Лига
Эрмосо всё ещё далёк от нового контракта с «Атлетико»
15:10 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» просил Месси у «Барселоны» - воспоминания экс-директора клуба
14:57 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» удивлены отсутствием ответа Араухо на предложение по новому контракту 5
14:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» решила продать известного форварда 1
13:54 · Германия. Бундеслига
«Реал» назвал «Баварии» максимальную сумму, какую заплатит за Дэвиса 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
Холанн мог перейти в «Барселону» в 2022 году - названа причина срыва сделки
13:21 · Испания. Ла Лига
Захарян назвал самую странную вещь в Испании
12:44 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Кроос – один из лучших полузащитников всех времён»
Все новости
Рекомендуем