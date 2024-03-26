«Барселона» хочет продать игроков на 200 млн евро

Финансовое положение «Барселоны» по-прежнему оставляет желать лучшего. Всё идёт к тому, что ближайшим летом каталонский гранд устроит серьёзную распродажу футболистов. Как сообщает Foot Mercato, ссылаясь на испанский Sport, целью «сине-гранатовые» являются исходящие трансферы как минимум на 200 миллионов евро.

Отмечается, что половину этой суммы «Барса» может заработать за счёт продажи бразильского вингера Рафиньи в саудовский «Аль-Хиляль».

Добавим, что несколько дней назад президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил об улучшении финансового состояния клуба.

Рафинья недоволен отношением к себе в «Барселоне»