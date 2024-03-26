Эрмосо наверняка покинет «Атлетико»

Всё идёт к тому, что защитник Марио Эрмосо покинет «Атлетико» в летнее трансферное окно. Известный журналист Маттео Моретто пишет в социальных сетях о том, что Эрмосо сменит клуб, если не произойдёт ничего непредвиденного.

«Если не произойдёт неожиданных изменений, Эрмосо покинет «Атлетико» по завершению сезона», - написал Моретто.

Действующий контракт 28-летнего Марио Эрмосо рассчитан до конца сезона, то есть летом футболист может обрести статус свободного агента.

Добавим, что за «Атлетико» Эрмосо выступает с лета 2019 года после трансфера из «Эспаньола».