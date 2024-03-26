Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян назвал самую странную вещь в Испании

26 Марта 2024 • 13:21 Комментировать

Российский хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян в беседе с журналистами рассказал, как проходит его привыкание к жизни в Испании.

«Самая странная вещь в Испании, к которой еще не привык? Для меня непривычно, что все работает по расписанию. Те же рестораны работают с паузами. Даже доставка еды и то - с перерывами», - приводит слова 20-летнего полузащитника Sport24.

Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом прошлого года, подписав контракт на шесть лет. В нынешнем сезоне Ла Лиги Арсен провел 20 поединков, отметившись голом и результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити» Форвард «Барселоны» Левандовски ответил на предложение в 90 миллионов евро Мерсон назвал трёх лучших тренеров в истории АПЛ - Гвардиола не попал в их число
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён
Спортивные новости
Каменский: «Автомобилист» – молодцы» Кожевников назвал причины раннего вылета многих фаворитов из плей-офф Канарейкин: «Пока этот сезон КХЛ мне нравится своей непредсказуемостью» Канарейкин отреагировал на победу «Автомобилиста» в серии со СКА Канарейкин: «Сезон у СКА не удался» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Марта
14:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» решила продать известного форварда
13:54 · Германия. Бундеслига
«Реал» назвал «Баварии» максимальную сумму, какую заплатит за Дэвиса
13:46 · Англия. Премьер-лига
Холанн мог перейти в «Барселону» в 2022 году - названа причина срыва сделки
13:21 · Испания. Ла Лига
Захарян назвал самую странную вещь в Испании
12:44 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Кроос – один из лучших полузащитников всех времён»
12:32 · Испания. Ла Лига
Чилаверт назвал звезду «Реала» слабаком
12:06 · Германия. Бундеслига
Мбаппе не помешает «Реалу» подписать Дэвиса
11:47 · Испания. Ла Лига
Орлов высказался о прогрессе Захаряна
11:41 · Испания. Ла Лига
«Реал» ещё не начал работу над презентацией Мбаппе
11:40 · Англия. Премьер-лига
Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»
11:01 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс может остаться в «Атлетике» вместо переезда в АПЛ
10:53 · Испания. Ла Лига
Стало известно, как игроки «Реала» относятся к переходу Мбаппе
10:30 · Испания. Ла Лига
Карвахаль высказался в поддержку Винисиуса
10:15 · Россия. Премьер-лига
Амир Натхо назвал причину перехода из «Барселоны» в ЦСКА
10:08 · Испания. Ла Лига
Эндрик высказал мнение о Роналду
Все новости
Рекомендуем