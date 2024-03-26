Захарян назвал самую странную вещь в Испании

Российский хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян в беседе с журналистами рассказал, как проходит его привыкание к жизни в Испании.

«Самая странная вещь в Испании, к которой еще не привык? Для меня непривычно, что все работает по расписанию. Те же рестораны работают с паузами. Даже доставка еды и то - с перерывами», - приводит слова 20-летнего полузащитника Sport24.

Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом прошлого года, подписав контракт на шесть лет. В нынешнем сезоне Ла Лиги Арсен провел 20 поединков, отметившись голом и результативной передачей.