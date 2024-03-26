Чилаверт назвал звезду «Реала» слабаком

Известный в прошлом парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт высказался о реакции нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на вопросы о расизме. Во время ответа бразильский игрок заплакал.

«Хлеба и зрелищ. Первый, кто нападает и оскорбляет соперников, - это он. Не будь слабаком, футбол мужская игра», - гласит сообщение Чилаверта в социальных сетях.

Напомним, что во время матчей чемпионата Испании Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям.

В текущем сезоне Ла Лиги Жуниор провел 20 матчей, отметившись 12 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.