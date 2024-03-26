Орлов высказался о прогрессе Захаряна

Журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлениях российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реал Сосьедаде».
«Я бы не сказал, что Захарян совершенно иной человек после Испании, но видно, что парень прогрессирует. Ему ещё много надо для того, чтобы стать основным игроком в своей команде», - поделился мнением Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».
Напомним, что Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом прошлого года. С 20-летним полузащитником был подписан шестилетний трудовой договор. Сумма сделки составила 13 миллионов евро.
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